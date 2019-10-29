В Госдуму внесен законопроект о распространении реновации по всей России

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о начале реновации жилья по всей России. Соответствующий документ (.pdf) опубликован в базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке говорится, что во многих городах продолжают эксплуатироваться дома, построенные в период индустриального домостроения — в 1957–1975 годах. Но сроки, пригодные для жилья в этих домах, истекли или близки к истечению, а условия проживания в них «далеки не только от комфортных, но зачастую и от минимально приемлемых по современным требованиям».

«Одним из эффективных направлений решения указанной проблемы призвана стать реновация жилищного фонда, предполагающая реконструкцию или снос устаревших в техническом отношении домов с предоставлением проживающим в них гражданам равнозначных жилых помещений или равноценного возмещения»,— сказано в законопроекте.

Авторы законопроекта уточняют, что механизм реновации по всей России не может быть использован на 100%, так как в регионах необходимо учитывать особенности. В документе предлагаются шаги для реализации программы.

Кроме того, предлагается разрешить на месте жилых домов, которые попадут под реновацию, строить не только жилые дома, но и другие объекты.

Программа реновации была утверждена столичными властями в 2017 году. В списке под снос значатся 5173 дома площадью 16,3 млн кв. м — примерно 350 тыс. квартир, в которых проживает до 1 млн человек. Переселенцы получат равнозначное жилье в своем районе (за исключением Зеленограда и Новой Москвы, где расселяют в пределах округа), равноценную квартиру или денежную компенсацию.

О том, как в рамках реновации начали строить небоскребы,— в публикации “Ъ” «Реновация берет новые высотки».