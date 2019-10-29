МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице ночью в Москве

Ночью в Москве ожидаются мокрый снег и гололедица, сообщает региональное управление МЧС. Неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться с 23:00 29 октября до 10:00 30 октября. Кроме того, по данным Гидрометцентра, с полуночи в столице будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, 29 октября с 23 часов до 10 часов 30 октября местами в г. Москве ожидается отложение (налипание) мокрого снега на деревьях и проводах, на отдельных участках дорог гололедица»,— говорится в сообщении.

МЧС рекомендует водителям автомобилей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений.

Ранее синоптики сообщили о потеплении в Москве к ноябрьским праздникам. В понедельник, День народного единства, температура может подняться до +7...+8 градусов. Однако в ночь на 29 октября в Москве начались заморозки, и температура в целом на предстоящей неделе будет ниже средних многолетних значений.

Подробнее — в публикации «Ъ FM» «Атлантический циклон подморозит Москву».