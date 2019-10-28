Атлантический циклон подморозит Москву

Тепло покинет столицу. В ночь на 29 октября в Москве начнутся заморозки, которые будут усиливаться в течение недели, а к выходным даже дневная температура не поднимется выше нуля. Кроме того, в городе периодически будет идти мокрый снег с дождем, сообщила ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк.

«Необычайное тепло, которым порадовал уходящий октябрь, в столичном регионе закончилось, и уже минувшей ночью температура в Москве резко понизилась. 28 октября, судя по всему, может оказаться самым теплым днем наступившей недели, потому что похолодание будет лишь набирать обороты, и в целом температура на этой неделе будет ниже средних многолетних значений. Если 29 октября в ночное время столбики термометров будут близки к нулю, а в дневное ожидается +2…+7 градусов, то 30 октября в Москве будет от -2 до +2, 31 октября ночные морозы окрепнут и температура понизится до -2…-7 градусов, днем ожидаются околонулевые температуры. В конце текущей недели ночью воздух остынет до -1…-6 градусов, а днем, увы, будет не выше 0. К тому же из-за активной деятельности атлантических циклонов придут осадки в виде мокрого снега с дождем, возможна гололедица»,— отмечает Волосюк.

“Ъ FM” позвонил в шиномонтажные сервисы и узнал, справляются ли они с традиционным наплывом клиентов перед заморозками:

«Люди уже начали менять летнюю резину на зимнюю. В автосервис приезжают порядка пяти-семи машин. Но это не создает проблем, у нас опытные специалисты, которые быстро справляются со своей работой». «У меня в очереди стоит по десять человек, но часовое ожидание — это максимум. Самый пик будет, наверное, только недели через две». «Больших очередей нет, но люди уже приезжают, чтобы поменять резину. Обычно высокий спрос начинается, когда выпадает снег, который лежит несколько дней и не тает. За две недели до заморозков мы понижаем цены, чтобы люди приезжали пораньше, а не летели скопом. Но, как правило, это не работает, все равно все ждут до последнего».

В Гидрометцентре сообщали, что октябрь этого года может стать самым теплым за всю историю наблюдений. Зимой же, по словам синоптиков, температура будет около или выше нормы.

Илья Сизов