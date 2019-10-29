Палата общин Великобритании во втором чтении приняла законопроект о досрочных выборах

Законопроект о досрочных выборах в парламент Великобритании прошел второе чтение в Палате общин. Предложение премьер-министра Бориса Джонсона получило достаточную устную поддержку и не нуждалось в формальном подсчете голосов, сообщило Reuters.

После этого законопроект рассмотрят комитеты, а потом он уйдет на третье чтение.

Ранее лидер Лейбористской партии Джереми Корбин поддержал проведение досрочных всеобщих выборов в парламент. По его словам, партия пошла на такой шаг после того, как ее условие об исключении выхода из ЕС без сделки было выполнено. Вчера парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Господин Джонсон попросил Палату общин поддержать проведение всеобщих выборов 12 декабря. Взамен британский премьер готов был дать парламенту дополнительное время на обсуждение его варианта договора по «Брекситу».

О ситуации вокруг «Брексита» — в материале “Ъ” «Борис Джонсон обратился не по форме».