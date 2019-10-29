Преступность в России выросла впервые с 2016 года

За первые девять месяцев 2019 года в России на 2,1% увеличилось число зарегистрированных преступлений, следует из данных портала правовой статистики Генпрокуратуры. Согласно инфографике, рост этого показателя наблюдается впервые с 2016 года.

«В январе—сентябре 2019 года на территории России зарегистрировано 1 521 683 преступления, что на 30 804 больше, чем за аналогичный период прошлого года (+2,1%)»,— говорится в сообщении. При этом рост количества зарегистрированных преступлений отмечен в 48 регионах страны, а снижение — в 37.

Рост числа зарегистрированных преступлений наблюдается в следующих регионах:

Северная Осетия – Алания (+40,2 %);

Адыгея (+24,7 %);

Татарстан (+18,3 %);

Чеченская республика (+13,7 %);

Кабардино-Балкарская республика (+13,1 %).

Регионы, где преступность снизилась:

Ненецком автономном округе (-12 %);

Республике Дагестан (-11,7 %);

Калужской области (-9,2 %);

Севастополе (-9 %);

Республике Тыва (-8,1 %).

Напомним, по состоянию на 1 сентября 2019 года число заключенных в России составило 536 760 человек, из них в исправительных колониях — 435 713 человек. Несмотря на то что это самый низкий уровень со времен распада СССР, отношение заключенных к общему числу граждан в России втрое превышает среднеевропейский показатель. При этом содержание одного заключенного в России обходится в €2,5 в день, а в Европе на эти же цели выделяется в среднем €128.

Подробнее о тюремной системе России — в материале “Ъ FM”.