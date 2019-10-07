«Помочь может только общественное давление»

На 100 тыс. россиян приходится 375 заключенных. Это втрое больше среднеевропейского показателя. Всего в местах лишения свободы находится более полумиллиона граждан. Об этом говорится в докладе экспертов Общероссийского гражданского форума. При этом содержание одного заключенного в России обходится в €2,5 в день. Для сравнения в Европе в среднем — это €128. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич уверен, что российская тюремная система нуждается в безотлагательных и кардинальных реформах.

Мы европейские лидеры. Не во всем, конечно, но по количеству заключенных — абсолютные и непререкаемые. А еще, согласно докладу Общероссийского гражданского форума, у нас самый большой на континенте тюремный бюджет. Правда, стоимость содержания одного заключенного в 50 раз меньше, чем в среднем по Европе. В довершение тюремные сроки в России самые длинные. Больше половины арестантов проводит за решеткой более пяти лет. Одним словом, сажают у нас много и надолго, а на посаженых успешно экономят.

Вообще, если ознакомиться с данными доклада, то многое становится ясным. Например, почему по схожим делам выносятся совершенно разные и зачастую противоречащие друг другу судебные решения. Или как за преступление, связанное с ущербом здоровью, можно получить меньший срок, чем за участие в несанкционированных акциях. Оказывается, проблема не только в пресловутом «телефонном праве». Действующий Уголовный кодекс был принят в 1996 году, и за минувшие 20 с лишним лет в него было внесено более 1,5 тыс. поправок «бессистемного, разнонаправленного характера и не проходивших должную экспертизу». Вот и получается тот самый «закон — что дышло».

И в стенах правосудия этот бардак не заканчивается. Уже попав на зону, заключенные сталкиваются с аналогичной ситуацией в тюремных правилах. С одной стороны, до сих пор встречаются всякие вип-камеры для блатных, а с другой — неаккуратно убранная койка может стать причиной попадания в штрафной изолятор и, как следствие, отказа в условно-досрочном освобождении.

Для изменения ситуации докладчики из ОГФ предлагают целую палитру необходимых нововведений, но давайте будем честны: сами по себе власти не станут инициаторами в этом вопросе.

Помочь тут может только общественное давление. А вот для этого государство, само того не желая, делает немало. Благодаря усилиям правоохранителей, новости из судов и колоний превратились чуть ли не в основу информационной картины последних недель. Но отправляя в колонии политических активистов и блогеров, система не только запугивает, но и привлекает внимание к проблеме. Борьба за освобождение несправедливо осужденных — уже не политическая, а общественная повестка.

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Детдомовец из Самары, получивший 2 года и 7 месяцев за кражу шоколадок, — вовсе не активист, но в сети уже собирают подписи и в его поддержку. Люди в тюремных робах перестают казаться безымянной массой насильников и грабителей. Создается впечатление, что в делах многих из них не все так однозначно. И это очень полезное ощущение. Причем не только для нас, граждан, но и для страны в целом. Ведь помимо всего прочего, более полумиллиона трудоспособных россиян за решеткой выведены с рынка труда. А это в нашей непростой демографической ситуации уже не только гуманитарная, но и экономическая проблема.