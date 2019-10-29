Синоптики обещают потепление в Москве к ноябрьским праздникам

В праздничные дни температура воздуха в Москве повысится на 5–7 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. В субботу, 2 ноября, ожидается от 0 до +5 градусов, в воскресенье, 3 ноября,— +1...+6 градусов. Самым теплым станет понедельник, День народного единства,— температура в этот день поднимется до +7...+8 градусов.

«На самом деле после похолодания такого сильного, которое будет в течение рабочей недели, наметился прогресс. Температура будет повышаться на праздничные дни. Мы ожидаем, что и в четверг, и в пятницу ночные температуры будут от 3 до 5 мороза, а по области — даже до восьми мороза, а днем еле-еле столбик термометра будет переползать через нулевую отметку, 1–2 градуса будет до пятницы включительно, но в субботу наконец-то потеплеет»,— сказал господин Вильфанд.

Напомним, в ночь на 29 октября в Москве начались заморозки. В целом температура на неделе будет ниже средних многолетних значений.

Подробнее — в публикации «Ъ FM» «Атлантический циклон подморозит Москву».