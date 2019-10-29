Медведев поручил выровнять условия конкуренции для интернет-компаний

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение подготовить предложения о том, как выровнять условия конкуренции для российских и иностранных интернет-компаний. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Соответствующая задача поставлена перед Минфином, Минпромторгом, Минэкономразвития и ФАС. Они должны выполнить это поручение к 1 июля 2020 года.

Ранее господин Медведев также поручил Минэкономики, МВД, ФСБ и Росгвардии представить в правительство предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной и судебной системам.

О том, как судебные тяжбы влияют на инвестиционный климат в стране,— в интервью бизнес-омбудсмена Бориса Титова “Ъ”.