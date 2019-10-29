Украина проведет военные учения на границе с Крымом

На границе с Крымом в Херсонской области Украины пройдут военные ученые с 31 октября по 4 ноября, говорится в сообщении командования воздушных сил страны в Facebook. Во время военного мероприятия будут использоваться зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» и С-300.

Учения состоятся на полигоне «Ягорлык». Там испытают ракеты к модификациям С-300 (ПТ, ПС и В1). На это время воздушное пространство и морское пространство в акватории Черного моря у побережья Херсонской области будет закрыто.

В сентябре 2019 года в акватории Черного моря проходили учения корабельно-катерного состава украинских военно-морских сил (ВМС).