ВМС Украины проводят учения в акватории Черного моря

В акватории Черного моря начались учения корабельно-катерного состава украинских военно-морских сил (ВМС), передает «Армия Inform».

В северо-западной части Черного моря экипажи кораблей среди прочего отработают слаженность действий при маневрах. Моряки будут учиться маневрировать и уклоняться от условных атак противника, а также проведут ряд корабельных боевых учений.

Экипажи малых бронированных артиллерийских катеров выполнят боевые упражнения стрельб по морским и воздушным целям. Взаимодействуя с морской авиацией, военные моряки будут спасать личный состав, «терпящий бедствие».