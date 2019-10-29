Бизнес-активность поднимает цены на билеты

Летать бизнес-классом по России стало дороже. Цены на билеты этой категории за год выросли на 26%. Об этом говорится в исследовании агентства делового туризма «Аэроклуб». Больше всего подорожали перелеты в Самару, Краснодар, Красноярск и Ростов-на-Дону.

При этом поездки за границу для деловых путешественников, наоборот, подешевели, рассказала директор по коммуникациям «Аэроклуба» Светлана Деникина: «Средняя стоимость авиабилетов бизнес-класса в Краснодар в третьем квартале 2019 года выросла в полтора раза, в Самару, Красноярск и Ростов-на-Дону — в два раза. Это связано в том числе с ростом бизнес-активности и интереса к этим городам. Если говорить про международные направления, то средняя стоимость авиабилетов в бизнес-класс упала на 7%. Самое большое снижение стоимости мы отметили по таким направлениям, как Стамбул и Париж».

По данным «Аэроклуба», цены на билеты эконом-класса по России тоже за год выросли в среднем на 8%. Дороже всего перелет обошелся неназванному сотруднику IT-компании. Он купил билет эконом-класса из Москвы во Владивосток и обратно за 616 тыс. руб. Подорожание подтверждают и аналитики сервиса Biletix.ru. Правда, по их информации, рост цен на билеты в эконом-классе не такой высокий, ведь у пассажиров выбор тарифов больше, чем у туристов в бизнес-классе, пояснил PR-менеджер сервиса Biletix.ru Григорий Луговой: «В третьем квартале 2019 года в эконом-классе по внутренним направлениям средний чек вырос всего лишь на 0,5%.

В бизнес-классе ситуация более драматичная: по внутренним направлениям рост составил 20% — с 37 тыс. руб. до 45 тыс. руб.

По нашему мнению, на стоимость авиаперевозок и в бизнес-, и в эконом-классе влияют примерно одни и те же факторы. Среди них — валютные курсы, стоимость керосина, аэропортовые сборы и прочее. Но в эконом-классе у пассажиров есть больший выбор тарифов, есть возможность воспользоваться услугами лоукостеров и таким образом снизить средний чек. В бизнес-классе такой возможности нет. Так что стоимость авиаперевозок по внутренним направлениям осталась примерно на том же уровня, а в бизнес-классе она выросла».

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В топ-5 самых популярных для командировок направлений по России входят Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Сочи. Среди иностранных направлений у российских деловых туристов лидирует Минск. На втором месте — Париж, а на третьем — Франкфурт. Чаще всего в командировки летают представители добывающего и обрабатывающего секторов экономики.

Яна Пашаева