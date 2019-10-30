Zenith совместно с клубом Collective выпустили новую серию часов Chronomaster El Primero

В этом году по случаю 50-летия легендарного часового механизма El Primero, марка Zenith объединилась с клубом Collective для разработки лимитированной серии часов Chronomaster El Primero С.01. Серия будет доступна только членам группы Collective, многие из которых являются работниками сферы технологий, проживающими в Кремниевой долине Сан-Франциско, на Кремниевой аллее в Нью-Йорке и Кремниевом берегу в Лос-Анджелесе.

Ценители часового искусства основатели клуба Collective Гейб Райлли и Ашер Рэпкиндля при производстве лимитированной модели часов отдали предпочтение механизму El Primero. При создании дизайна циферблата команда тесно сотрудничала с дизайнерами швейцарской марки Zenith и ювелирной компанией Topper Jewelers, расположенной в области залива Сан-Франциско. В Кремниевой долине ценят лаконичность дизайна и удобство использования продукта — такой получилась и модель C.01. Вспомогательный циферблат выполнен в оригинальной стилистике марки, но подход к дизайну выбран новый. Циферблат выполнен в матовом белом цвете с надписями тонким, но четко различимым шрифтом серого цвета. Для гармоничности циферблата решили не оснащать модель указателем даты и заменить классическую стрелку хронографа красного цвета стрелкой с родиевым покрытием, созданной специально для этой модели.

На корпусе часов диаметром 38 мм матовые поверхности чередуются с полированными, а задняя крышка корпуса с гравировкой «XX/50» и «C.01», символизирующей начало сотрудничества с клубом Collective, открывает обзор на часовой механизм El Primero. Большинство часов коллекции Chronomaster оснащены кожаным ремешком с раскладывающейся застежкой, но Collective это не устроило. Для клуба важно, чтобы принцип «часы-инструмент» относился к каждой детали модели, поэтому все С.01 оснащены выполненным на заказ ремешком с кордурным эффектом, который подчеркивает их индустриальный стиль.