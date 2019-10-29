В Саудовской Аравии открылся инвестиционный форум Future Investment Initiative

В саудовской столице Эр-Рияде открылся третий инвестиционный форум Future Investment Initiative. В прошлом году из-за убийства журналиста Джамаля Хашокджи форум, который носит неофициальное название «Давос в пустыне», столкнулся с бойкотом ряда политиков и представителей некоторых компаний: министров финансов ФРГ, Франции, Великобритании, США, главы МВФ Кристин Лагард, президента Всемирного банка Джима Ёна Кима, руководителей JPMorgan Chase и Uber. Но несмотря на это, национальная нефтяная компания Saudi Aramco подписала тогда 15 меморандумов о взаимопонимании и торговом сотрудничестве на сумму $34 млрд, в том числе с французским концерном Total, южнокорейской Total и американской Halliburton.

В этом же году иностранное представительство на форуме значительно шире: свое участие уже подтвердили главы ведущих финансовых корпораций мира Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, Blackstone Group. Как пишет WSJ, правительство США будет представлено сразу несколькими высокопоставленными чиновниками: советником Дональда Трампа и по совместительству его зятем Джаредом Кушнером, министром энергетики Риком Перри, министром финансов Стивеном Мнучином. Посетят форум премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару и король Иордании Абдалла.

Евгений Хвостик