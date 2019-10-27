Российская военная полиция прибыла в сирийский Кобани для патрулирования

В сирийский город Кобани на севере страны прибыла рота российской военной полиции для патрулирования территории, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на офицера военной полиции Михаила Елсукова. По его словам, турецкие подразделения, которые будут выдвигаться на совместное патрулирование, уже оповещены.

«Прибыла рота военной полиции для осуществления пятого пункта меморандума и, соответственно, скоординированного патрулирования с турецкими войсками. Ну а также для осуществления контроля постов и соблюдения тишины и спокойствия»,— сказал господин Елсуков. По его словам курдские отряды самообороны после прихода сирийских войск покидают позиции для того, чтобы сирийские войска «заняли передний край обороны».

Напомним, 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи, на которых закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Они договорились о совместном патрулировании освобожденной курдами территории, а также о возвращении сирийских пограничников на границу с Турцией. Перед этим, 17 октября, Анкара договорилась с Вашингтоном о прекращении военной операции на 120 часов при условии, что курдские формирования будут выведены за демаркационную линию в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией.

Подробнее о договоренностях — в материале “Ъ” «Мир на смену "Источника мира"».