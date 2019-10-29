Ислам во Франции стал вопросом выборов

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в Елисейском дворце встречу с представителями Французского совета мусульман. Он предупредил их, что намерен «защитить» светский характер страны и для этого ужесточить закон 1905 года об отделении церкви от государства. Это особенно важно накануне мартовских муниципальных выборов, на которых исламисты могут стать политической силой, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Никто не обманывается: речь идет не о буддистах, иудеях или кришнаитах. Именно радикальный ислам выходит на первый план, угрожая стабильности Франции. Чтобы ему противостоять, президент Макрон хочет заручиться поддержкой французских мусульман — приверженцев традиционного ислама, также кровно заинтересованных в согласии.

«Мы говорим о людях, которые, прикрываясь религией, преследуют проект "политического ислама", который хочет отделиться от нашей республики»,— объяснил президент Франции. Главный враг, по его словам, «коммунитаризм», пытающийся превратить целые городские районы в зоны, живущие по законам шариата.

Победить врага трудно, потому что в условиях демократии и честных выборов местные политики, естественно, заинтересованы в поддержке религиозных общин в тех районах, где большинство населения составляют французы, исповедующие ислам.

В обмен на поддержку кандидаты склонны идти на уступки в том, что касается ношения платков для женщин, особых меню в школьных столовых, права на молитвы в рабочее время, раздельных бассейнов для мужчин и женщин.

По мнению правых партий, это ведет к опасному сближению религии и политики. Такие территории, где ослабляется светский характер государства, начинают притягивать радикалов, меняется структура населения, и городские районы начинают превращаться уже не в «мусульманские гетто», а в укрепрайоны «политического ислама».

Политики внимательно следят за вторжением норм ислама в обыденную жизнь французов. Много шуму наделали рекламные кампании вроде «спортивного никаба», который едва не пустила в продажу группа Decathlon. Или плаката с матерью в мусульманском платке, сопровождающей школьников,— «Да, я иду на экскурсию. И что?», распространенного Федерацией родительских советов с припиской: «светскость — значит, принимать в школе всех родителей без исключения».

Тут потребовали ответа не только от министра образования Жан-Мишеля Бланке, который сказал, что матери в школах не должны «обычно» носить религиозных знаков во время школьных экскурсий, но и от президента. Эмманюэль Макрон в преддверии выборов не стал принимать ничью сторону, сославшись на существующие законы, которые, с одной стороны, допускают, с другой — порицают.

«Платок в общественном месте это не мое дело,— заявил президент.— В государственных учреждениях, в школе — это мое дело».

За это глава «Национального объединения» Марин Ле Пен сравнила его с «Понтием Пилатом, который умывает руки» и позволяет исламистам тихой сапой проникать в общественное пространство. Вопрос о мусульманском платке в школе стал важным символом, и опрос, проведенный институтом общественного мнения Ifop по заказу еженедельника Journal du Dimanche, показал, что за его запрет выступают три четверти респондентов.

В то же время крайне правые ведут столь же опасную политику, множа нападки на мусульманское сообщество. Депутат «Национального объединения» в региональном совете Франш-Конте Жюльен Одул устроил скандал, потребовав от женщины в мусульманском платке, пришедшей в зал совета с детьми на экскурсию, покинуть помещение. Как рассказала потом женщина, в вестибюле к ней подошла депутат Карин Шампи с криками: «Вот увидите, когда придут русские, вы отсюда уберетесь!» И хотя присутствовавшие однопартийцы отмежевались от этой агрессии, мусульмане Франции справедливо почувствовали себя задетыми.

Меры, которые предусматривает президент в ужесточение закона 1905 года, это контроль финансирования религиозных организаций, которые получают значительные средства от арабских стран Персидского залива. Он намерен следить за работой школ, ассоциаций, мечетей, при этом значительную долю ответственности он предлагает взять на себя самим мусульманам. Им предложено создать нечто вроде профессиональной гильдии имамов, которая могла бы вмешиваться и запрещать проповеди, несовместимые с республиканскими ценностями.

Сейчас политики обеспокоены тем, что на будущих выборах может сработать «религиозный лоббизм». Правые «республиканцы» в Сенате планируют внести проект закона, который запрещал бы баллотироваться «кандидатам, представляющим часть населения по принципу религиозной или этнической принадлежности». Это явное противоречие: с одной стороны, мусульманам предлагают бороться за свои права мирными, парламентскими методами, с другой стороны — опасаются их излишнего в этом успеха. Насколько оправданы эти опасения, трудно сказать.

Созданная в 2012 году партия «Союз мусульманских французских демократов» никогда не имела особого успеха на выборах. Ее основатель Нажи Азерги заявлял: «Мы не партия имамов и муфтиев... пора перестать думать, что мы хотим поменять республику на шариат». Но возможно, именно эта примирительная позиция не дает партии популярность в мусульманских кварталах. И потом, если запретить партию мусульманских демократов, надо запрещать и партию христианских демократов. Если требовать от матерей на школьных собраниях снимать платок, следует отказаться, к примеру, и от кипы.

Речь вроде бы идет о мелочах, но эти мелочи в конечном итоге приводят к взрывам агрессии. Работник префектуры полиции в Париже убивает четырех своих коллег, потому что слышит в голове призывы Аллаха. Отставной военный 84 лет, активный член «Национального объединения» открывает стрельбу у мечети города Байонна. В этой сложной ситуации задача правительства и президента очень деликатна. И как бы ни сетовала Марин Ле Пен, браться за дело лучше все-таки с вымытыми руками.