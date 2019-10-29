Сбербанк: россияне оплачивают безналично почти половину товаров и услуг

Россияне в третьем квартале 2019 года оплатили безналично 48,7% расходных операций, свидетельствуют данные исследования Сбербанка и оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Рост доли безналичного торгового оборота по сравнению с третьим кварталом прошлого года продолжается во всех субъектах страны. По итогам четвертого квартала текущего года этот показатель впервые преодолеет отметку в 50%, полагают аналитики проекта «СберДанные», тенденция продолжится в 2020 году.

В исследовании отмечается, что органическое замещение бумажных денег продолжается, однако темпы этого процесса снижаются. Аналитики предполагают, что по итогам 2019 года прирост безналичных платежей год к году будет наименьшим с середины 2016 года.

В ходе третьего квартала текущего года в 26 субъектах РФ доля безналичного торгового оборота уже превысила 50% (год назад всего четыре региона достигли такого показателя). В лидерах — Карелия (58,1%), Мурманская область (57,7%) и Коми (56,9%). Безналично оплачивается больше половины покупок и в столичном регионе (52%), однако у Москвы и Московской области — лишь 19-е место в рейтинге. Аналитики также отмечают высокие темпы роста у субъектов РФ, которые пока еще не входят в число лидеров по оплате товаров и услуг безналичным способом. Самый высокий прирост — у Чукотского автономного округа, где доля безналичных платежей достигла 54,1%, и Камчатского края (53,9%). Во главе списка из самых населенных городов, где больше всего пользуются безналом,— Петрозаводск (59,4%), за ним следует Сыктывкар (59,1%).

О том, как Россия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей,— в материале “Ъ” «Лидер без наличных».