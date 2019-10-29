НПФ «Будущее» и банк «Открытие» заключили мировую в споре о выкупе акций «Росгосстраха»

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между банком «Открытие» и НПФ «Будущее» по иску о сроках оферты «Росгосстраха». Согласно соглашению, банк должен выплатить фонду 254 млн руб. Средства необходимо в течение пяти дней направить управляющей компании фонда — «Регион Траст», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аудиозапись заседания.

НПФ «Будущее» подал иск на 432,5 млн руб. к банку «ФК Открытие» в конце июля. Это связано с тем, что банк, по мнению фонда, нарушил срок обязательного предложения по выкупу акций «Росгосстраха», которые до этого находились в составе его пенсионных накоплений.

Напомним, банк «Открытие» подпал под санацию в 2017 году. «Росгосстрах» попал в периметр санации, банк сделал миноритарным акционерам обязательное предложение по выкупу их акций.

В начала января банк «Открытие» стал напрямую владеть 23,7% акций «Росгосстраха». До этого банк затягивал выкуп по оферте акций.

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