Группа ГАЗ будет собирать автомобили во Вьетнаме

Группа ГАЗ направила во Вьетнам первые машинокомплекты для запуска там сборки своих автомобилей. Как сообщил вице-премьер России Максим Акимов, большинство вопросов о начале сборки урегулированы с вьетнамской стороной, а машинокомплекты уже «плывут морем».

Официальный представитель господина Акимова пояснил ТАСС, что речь идет о реализации протокола по поддержке автомобильного производства во Вьетнаме. До конца года во Вьетнам поступит 380 комплектов, из которых уже 170 «плывут морем» – это микроавтобусы «Ситилайн» на базе ГАЗели.

Ранее группа ГАЗ объявила об отсрочке введения сокращенной рабочей недели, которую на предприятии намеревались внедрить с 21 октября. По информации пресс-службы компании, такое решение было связано с выполнением полученного госзаказа. Позже стало известно о намерении предоставить Группе ГАЗ 8,6 млрд руб. из бюджета РФ до 2021 года на субсидирование процентных ставок по кредитам.

Подробнее о поддержке предприятия — в материале “Ъ” «ГАЗу добавят помощи из бюджета».