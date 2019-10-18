Группа ГАЗ отсрочила введение четырехдневной рабочей недели

Введение четырехдневной рабочей недели на предприятиях Группы ГАЗ Олега Дерипаски отсрочено, сообщили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе компании. В дальнейшем решение о сокращенном графике работы будут принимать в зависимости от ситуации на рынке и воздействия санкций США.

«В текущем периоде наши предприятия выполняют госзаказ, полученный наряду с другими компаниями в отрасли – поставки в регионы школьных автобусов и машин скорой помощи, поэтому введение сокращенной рабочей недели отсрочено»,– сообщили в пресс-службе Группы ГАЗ.

Напомним, работников предприятий уведомили о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю в августе. Предполагалось, что сокращенный график введут с 21 октября по 20 апреля в связи с падением рынка и влиянием санкций США. Ранее в 2018 году под их действие попал Олег Дерипаска и его ключевые активы, в том числе группа ГАЗ.

Анастасия Еремина