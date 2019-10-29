«Ромир»: расходы российских семей за неделю снизились на 1,6%

Расходы российских семей за неделю с 21 по 27 октября составили в среднем 4342 руб., что на 1,6% меньше, чем неделей ранее, говорится в данных холдинга «Ромир». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы за прошедшую неделю оказались меньше на 57 руб. 47 коп. (на 1,3%).

«С 21 по 27 октября среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 70 руб. 69 коп. меньше, чем неделей ранее»,— отметили в «Ромире».

Исследование основано на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением 10 тыс. человек и более, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой.

О том, как Федеральная налоговая служба проанализировала покупки россиян в июле,— в материале “Ъ”.