Летние траты растут

Средний чек в июле составил 424,5 руб.— во столько оценивается один поход гражданина в магазин розничной торговли. Как следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС), этот показатель вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Дороже всего один поход в магазин обошелся жителям Дальнего Востока — 543,6 руб., впрочем, на этой территории зафиксирован самый низкий рост среднего чека — 0,9%. В свою очередь, «южане» получили самый быстрый рост стоимости покупок «за один заход» в магазин — 2,7%. Данные ФНС о покупках являются прямыми — часть выборочных исследований предполагала, что средний чек в июле будет падать.

Применение предпринимателями онлайн-касс позволило ФНС выгрузить данные по стоимости походов граждан в магазины розничной торговли. Как сообщили в службе, в июле каждый россиянин в среднем за один поход в магазин потратил 424,54 руб. Это на 4,46 руб. или на 1,1% больше, чем в июне. При учете всех видов деятельности (не только данных розничной торговли) динамика оказалась еще выше — 690,77 руб. (рост на 6,82%).

По данным статистики ФНС, самый большой рост среднего чека в розничной торговле наблюдается в Южном федеральном округе — 2,7% (413,97 руб. в июле против 403,27 руб. в июне). Самый «дорогой» средний чек сохраняется на Дальнем Востоке — 543,65 руб., однако по сравнению с июнем здесь отмечен самый низкий рост (0,9%). В Северо-Западном федеральном округе средний чек в магазине составил 464,9 руб. (рост на 2,1%), в Приволжье — 338,06 руб. (+1,9%), в Центральном федеральном округе — 475,65 руб. (+1,7%). В Сибири и на Урале отмечается падение суммы среднего чека — на 0,4% и 2,1%, 404,58 руб. и 391,71 руб. соответственно.

Отметим, публикации ФНС являются, по существу, прямыми данными — ведомство на основе единого фискального чека по стране анализирует реальные сведения о совершенных покупках, а не выборочные данные. Июльская динамика, основанная на опросах и выборочных данных, может расходиться с ней. Так, по данным холдинга «Ромир», применяющего такую методику, средний чек в июле уменьшился по сравнению с июнем на 10 руб. (или на 1,8%) и составил 546 руб. Это самое низкое значение показателя с августа 2018 года, когда средний чек составлял 537 руб.

В «Ромире» утверждают, что снижение произошло за счет удешевления овощей и фруктов и «урожая с собственных приусадебных хозяйств».

Отметим, часть тенденций в выборочном исследовании совпадает с прямыми измерениями: так, в «Ромире» признают увеличение среднего чека в Дальневосточном федеральном округе — на 3,5%, до 650 руб. В Москве, по их данным, средний чек в июле увеличился на 0,1% к июню, до 707 руб., в годовом выражении показатель снизился на 1,9%. В Санкт-Петербурге чек уменьшился на 0,9% к июню (до 698 руб.), но вырос на 1,7% к июлю прошлого года.

Причины отклонения опросных данных от прямых измерений ФНС — вопрос, который, видимо, будет предметом отдельных работ в ближайшее время.

Само по себе появление прямой информации об объемах покупок в рознице будет существенно трансформировать рынок аналитики: напомним, сейчас частичной альтернативой сведениям ФНС являются лишь данные о прямых продажах крупнейших федеральных сетей, X5 и «Магнита». Однако такая статистика ограничена исключительно покупателями этих сетей.

Татьяна Гришина, Дмитрий Бутрин