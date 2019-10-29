Экс-мэру Абакана посмертно присвоено звание почетного гражданина города

Депутаты горсовета Абакана в Хакасии на очередной сессии присвоили погибшему в автоаварии экс-мэру Николаю Булакину звание почетного гражданина города, сообщает пресс-служба мэрии. По словам спикера горсовета Альберта Тупикина, звание присваивается за «значительные достижения, выдающийся вклад и деятельность, направленную на благо жителей и развитие Абакана».

«Все это в полной мере относится к личности Булакина Николая Генриховича — главы города Абакана. Человеку, беззаветно любившему свой город, его людей, прирожденного лидера, при этом умевшего слушать и слышать каждого, интеллектуала и интеллигента, чье слово много значило для всех абаканцев»,— сказал Альберт Тупикин.

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Николай Булакин, который руководил Абаканом последние 24 года, трагически погиб днем 14 октября. По данным МВД, он не справился с управлением автомобилем: его Ford Explorer съехал в кювет и врезался в дерево.

Досрочные выборы мэра Абакана пройдут 22 декабря. Ранее исполняющий обязанности главы города Владимир Жуковский сообщил, что «команда Булакина» готова поддержать на грядущих выборах мэра кандидатуру начальника департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства Алексея Лемина, которого экс-градоначальник видел своим преемником.

О грядущих досрочных выборах мэра читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Мэр под елочку»

Юлия Сасевич