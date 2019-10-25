Выборы мэра Абакана пройдут перед Новым годом

Депутаты горсовета Абакана в Хакасии назначили на 22 декабря дату проведения досрочных выборов мэра в связи с трагической гибелью Николая Булакина, возглавлявшего город почти четверть века. Соответствующее решение принято на внеочередной сессии в пятницу.

Ранее группа из двенадцати депутатов горсовета направила в адрес председателя Альберта Тупикина требование созвать внеочередную сессию и рассмотреть вопрос о проведении досрочных выборов мэра. Инициаторы предложили провести выборы уже через два месяца после гибели главы города — 22 декабря. «Жители просят: предложите провести выборы в самые короткие сроки, чтобы Новый год мы встретили со спокойной душой. Нам здесь жить, определитесь уже до конца года, как нам дальше жить, как нам дальше развиваться»,— так на внеочередной сессии объяснила депутат Татьяна Макарова необходимость проведения выборов в декабре.

Предложение поддержали 25 из 28 присутствовавших депутатов. Председатель избиркома Абакана Маргарита Лавриненко уточнила, что выдвижение кандидатов начинается со дня, следующего за днем официальной публикации решения горсовета в газете «Абакан». «Выбор горожан, который они сделают 22 декабря, позволит главный финансовый документ Абакана подписать полномочному главе, который и будет нести полную ответственность за его исполнение»,— сказал спикер горсовета Альберт Тупикин по итогам принятого решения.

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Напомним, должность главы столицы Хакасии оказалась вакантной 14 октября. В этот день на федеральной трассе «Енисей» недалеко от Минусинска трагически погиб мэр Абакана Николай Булакин. По данным МВД, он не справился с управлением автомобилем: его Ford Explorer съехал в кювет и врезался в дерево. Временно исполняет обязанности главы города его первый заместитель Владимир Жуковский

О том, как оппозиция оценивает грядущие выборы, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Мэр под елочку»

Илья Галагуз