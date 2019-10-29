Евгений Куйвашев: на проведение Универсиады-2023 потребуется 85 млрд рублей

В Екатеринбурге для проведения Универсиады-2023 планируется направить 85 млрд руб., из которых 33 млрд руб. поступят из федерального бюджета, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального заксобрания. «Еще 10-12 млрд руб. составят частные инвестиции, оставшиеся средства — порядка 40 млрд руб. — поступят из областной казны»,— уточнил он.

По проекту областного бюджета на 2020-2022 годы, расходы на финансирование строительства объектов Универсиады составят порядка 40 млрд руб., из которых 10 млрд руб. планируется выделить уже в следующем году. По словам господина Куйвашева, сейчас перед властями стоит задача «изыскать эти средства, впоследствии правительство РФ компенсирует их». «Мы прорабатываем с правительством все аспекты финансирования мероприятий, в том числе создание деревни Универсиады. Ожидается, что соревнования посетят более 200 тыс. гостей, в том числе 10 тыс. спортсменов. Для состязаний будет задействовано 31 спортивный объект»

Напомним, в июле исполком FISU принял решение провести летнюю Универсиаду-2023 в Екатеринбурге. На играх планируется разыграть 244 комплекта наград по 15 видам спорта. Для проведения Универсиады задействуют 18 спортивных объектов в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Сысерти. Деревню Универсиады предполагается возвести в районе Новокольцовский, хотя ранее рассматривалась площадка района ВИЗ-Правобережный.

Господин Куйвашев также отметил, что там, где предлагается возведение деревни Универсиады, никаких ограничений не предполагается. Ранее высказывались опасения, что проект новых приаэродромных территорий, разработанный аэропортом Кольцово, может помещать строительству новых жилых домов в южной части Екатеринбурга.

Анастасия Реутова