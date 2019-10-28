Мэр Екатеринбурга пообещал не допустить ограничение застройки южных районов из-за Кольцово

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назвал неприемлемым проект новых приаэродромных территорий, разработанный аэропортом Кольцово. Проект предусматривает запрет на дальнейшее строительство жилых домов в развивающихся районах города Академическом, Солнечном, а также Химмаше. «На сегодня принятие решения по поводу ограничения застройки южной части города для нас неприемлемы. Мы сегодня находимся в диалоге и с точки зрения формирования генплана, и с точки зрения формирования новых нормативов. Пока говорить о том, что застройка южной части города будет остановлена, рано»,— заявил мэр. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться с застройщиками на форуме высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia, который пройдет 30-31 октября в Екатеринбурге.

Напомним, каждый аэропорт должен разработать свой проект приаэродромных территорий (ПАТ). Ранее, до 2017 года строительство жилых объектов регулировала Росавиация, которая могла выдать разрешение на новостройки в радиусе 30 км от аэропортов. По новому законодательству, ПАТ разделили на семь подзон, на их территории строительство регламентируется в зависимости от близости к аэропорту и уровню шума. Жилые объекты можно возводить только в седьмой зоне при согласовании Роспотребнадзора и местных властей.

Дарья Соколова