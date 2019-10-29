Компания интернет-омбудсмена будет майнить криптовалюту на закрытом заводе «Русала»

Созданная при участии интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева Russian Mining Company (RMС) будет добывать криптовалюту на Надвоицком алюминиевом заводе «Русала» в Карелии, который закрыли из-за санкций. Предприятие намерены перепрофилировать, рассказал господин Мариничев РБК.

«Сейчас завод для "Русала" убыточен, подведенная к нему электроэнергия практически не утилизируется, людям, проживающим в моногороде рядом с заводом, негде работать. Наша идея состоит в том, чтобы перепрофилировать завод и продавать его вычислительные мощности как сервис, то есть предоставлять ИТ-услугу»,— сказал интернет-омбудсмен изданию.

В «Русале» подтвердили размещение оборудования на территории предприятия. Завод законсервировали летом 2018 года. Из-за санкций он не смог поставлять продукцию в США.

RMС в 2017 году привлекла с помощью первичного размещения токенов (ICO, способ привлечения инвестиций с помощью криптовалют) $43 млн. Тогда же фирма расположила майнинговую ферму на заводе «Москвич», но сейчас отказалась от услуг технополиса. RMC совместно с Cryptonex намерена получить совокупные мощности пула до 20% мирового майнинга биткойна.

Вчера, 28 октября, курс биткойна поднялся почти на 40%, с $7,5 тыс. до $10,2 тыс.