«Позиции на рынке определяет спрос на услуги и рейтинги»

Исполнительный директор школы бизнеса МИРБИС Федор Федоров

В России набирает популярность бизнес-образование по программе МВА. По оценке экспертов, спрос ежегодно растет на 5–7% при росте числа игроков рынка. Исполнительный директор школы бизнеса МИРБИС Федор Федоров рассказал о программах бизнес-образования,отличиях российских и западных школ и критериях их выбора.



— Насколько бизнес-образование в России соответствует мировым стандартам?

—Рынок развит, но его нельзя сравнить с западным, потому что если взять пример программы МВА, то в Америке программа МВА, например, запустилась более 100 лет назад, в России — 30 лет назад. Учебные планы программы МВА ведущих российских и западныхшкол очень похожи с точки зрения содержания. Есть школы, которые держат марку на любом рынке: получают международные аккредитации, следят за качеством контента и уровнем подготовки преподавателей, скрупулезно отбирают слушателей. Эти критерии могут лежать в основе соответствия высоким и, в частности, мировым стандартам бизнес-образования. Но так в России не везде: доверять можно первой десятке рейтингов бизнес-школ.

— Какие программы MBA сейчас актуальны?

— Ключевая программа МВА — «стратегический менеджмент». Это аналог программ дженерал МВА западных бизнес-школ. На нее поступают порядка 70% слушателей. Она помогает слушателям развивать дженералисткие навыки, занимать должности руководителей компании, руководителей направлений внутри компаний. Актуальные специализации — «финансовый менеджмент», «маркетинг-менеджмент», HR. Вторая популярная и растущая программа— ExecutiveМВА для менеджеров высшего звена, собственников бизнеса, которые хотят найти «дорожную карту» развития компании.

— Каков спрос? Какой процент приходится на регионы?

— Спрос на программы МВА и Executive МВА ежегодно растет на 5–7%, в школах-лидерах до 10%, несмотря на постоянный рост количества игроков рынка. Порядка 55% слушателей у нас приходится на Москву и область, остальные из регионов. Здесь дело не только в школах, но и в бизнес-тренерах, которые концентрируются в Москве.

— Каковы позиции на рынке российских вузов и корпоративных университетов крупных компаний?

— Основные игроки рынка — это школы при вузах. Частные школы выбились в лидеры и конкурируют с ними. Школы бизнеса на базе корпоративных университетов изначально создавались под внутренние запросы, а затем начали предлагать курсы на внешний рынок. Так делает корпоративный институт «Газпрома», МТС и др. Сейчас компания Mail.ruGroup запустила Digital MBA. Это более короткаяи интенсивная программа. Свои университеты есть у PwC, E&Y. Примеров миллион. Позиции на рынке определяет спрос на услуги и рейтинги.

— Имеет ли смысл российским предпринимателям учиться в зарубежных школах, если работать им придется здесь?

— Если слушатель работает в российской компании, в представительстве международной компании в России и в ближайшей перспективе планирует работать здесь, имеет смысл выбирать российскую школу. Если слушатель из компании, которая планирует выходить за рубеж, или переходит в западный офис международной компании и ему нужно погрузиться в специфику европейского, американского, азиатского рынка, логично выбирать школу бизнеса там. Но отличие топовых школ в любой странев том, что помимо локального рынка не упускаются и примеры западной практики.

— Какая образовательная база потребуется потенциальному студенту?

— По законодательству слушатель программы МВА должен иметь среднее профессиональное или высшее образование. Нет первоочередности в плане профиля, разные бывают, но высшее образование желательно. Также у нас есть вступительные испытания: тест по экономике и менеджменту, мотивационное эссе, где слушатель отвечает на вопросы, связанные с карьерой, позицией, причиной выбора программы, мотивами поступления. В случае с Executive МВА еще и индивидуальное собеседование, потому что там речь идет о более скрупулезном отборе и меньших по количеству группах.

Средний отсев у нас порядка 19%с рекомендацией выбрать другие образовательные программы и курсы или год подготовки по определенному алгоритму. Среди причин — недостаточная подготовка или нехватка опыта.Средний опыт работы слушателей МВА МИРБИСа порядка 6–6,5 лет.Иногда отсеиваем тех, кто напрямую говорит, что поступает на программу с единственной целью — получить диплом.

— Что слушатели получают от программы?

— Систему знаний, за которой они и идут. С тренингов, семинаров и мастер-классов не всегда можно собрать знания в единую картину, нужна логика. Они получают инструменты для развития профессиональных навыков и бизнеса. Кто-то находит новые контакты, обменивается опытом, запускает совместные или индивидуальные проекты уже в процессе обучения.