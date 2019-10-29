«Росатом» опубликовал документы работавших над советской атомной бомбой немцев

Госкорпорация «Росатом» на своем сайте опубликовала ранее засекреченные факсимиле архивных документов, связанных со становлением и развитием ядерной индустрии СССР, в частности с атомным проектом СССР. В них содержатся данные немецких специалистов, занимавшихся атомными разработками в Германии во время Второй мировой войны, которые позже приехали в СССР и работали над созданием первой атомной бомбы в Союзе.

Документы опубликованы на портале «История Росатома» в разделе «Российской атомной отрасли — 75 лет». Среди архивных материалов выложены докладные записки о состоянии работ по атомной энергии, «анкеты специального назначения» с данными немецких специалистов, рисунки корпуса атомной бомбы и различные приказы.

На прошлой неделе «Росатом» впервые опубликовал поручение о создании советской атомной бомбы и другие документы о развитии атомной отрасли в 1945–1954 годах.