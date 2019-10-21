«Росатом» впервые опубликовал поручение о создании первой советской атомной бомбы

Российская атомная отрасль ведет отсчет истории с 20 августа 1945 года, тогда было принято решение создать ряд организационных структур для развития атомной промышленности. Раздел с архивными материалами был создан к 75-летию атомной отрасли в России. В нем содержатся документы о создании ряда организационных структур для развития промышленности и реализации атомного проекта СССР.