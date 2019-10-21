«Росатом» впервые опубликовал поручение о создании первой советской атомной бомбы

Госкорпорация «Росатом» разместила на сайте рассекреченные документы о развитии атомной отрасли в 1945–1954 годах. Впервые опубликовано поручение о создании советской атомной бомбы.
По постановлению Совета министров СССР от 21 июня 1946 года нужно было создать реактивный двигатель «С» с применением тяжелого топлива (С-1) и легкого топлива (С-2). Реактивным двигателем «С» именовалась атомная бомба.
Российская атомная отрасль ведет отсчет истории с 20 августа 1945 года, тогда было принято решение создать ряд организационных структур для развития атомной промышленности. Раздел с архивными материалами был создан к 75-летию атомной отрасли в России. В нем содержатся документы о создании ряда организационных структур для развития промышленности и реализации атомного проекта СССР.
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