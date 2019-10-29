МЧС объявило о завершении паводка в Хабаровском крае

В Хабаровском крае закончился паводок — вода ушла со всех подтопленных территорий, сообщил «РИА Новости» представитель регионального МЧС. Паводок длился три месяца.

«Все ранее подтопленные территории освободились от воды, подтоплений в крае на утро вторника из-за паводка нет»,— рассказал собеседник агентства. По информации ведомства, в понедельник в крае в зоне паводка оставалось шесть населенных пунктов.

В конце лета неделя сильных затяжных дождей для Амурской области обернулась наводнением в ряде районов. Тогда к наводнению готовились в Еврейской автономной области и Хабаровском крае, где гребень паводка ожидался к 4–6 августа. Резкое повышение воды в реках прогнозировали в Иркутской области.

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