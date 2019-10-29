Amazon может оспорить передачу Microsoft контракта на $10 млрд

Компания Amazon может оспорить проигрыш Microsoft контракта Минобороны США на $10 млрд, передает Reuters. Если компания решит действовать, то это произойдет на следующей неделе. Источник сообщил агентству, что она рассматривает варианты, чтобы опротестовать решение Пентагона. Amazon не стала комментировать свои дальнейшие шаги.

Эксперты рассказали, что у компании есть две основные опции. Она может обратиться в Счетную палату США. Или же пойти в суд, который занимается федеральными исками.

25 октября Пентагон опубликовал сведения о предоставленных ведомством контрактах. Среди них был тендер на создание облачной инфраструктуры хранения данных на $10 млрд, за который боролись Microsoft и Amazon. В результате Минобороны приняло решение в пользу первой.

На просьбу прокомментировать решение Amazon намекнула на давление, которое могло быть оказано на Пентагон президентом Дональдом Трампом.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Amazon не пустили в Пентагон».