Отец рассказал о планах Бутиной

Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина вернулась в Барнаул, там она планирует общаться с семьей, рассказал ее отец. В Барнауле госпожу Бутину встретили мама и бабушка. Мария Бутина поблагодарила присутствующих за встречу и покинула здание аэропорта.
«В планах Марии Бутиной — отдых и встречи с семьей»,— сообщил «РИА Новости» ее отец. По его словам, встреча на родной земле была минутной. «Мы счастливы, что дома, очень устали от такого внимания»,— сказал он.
Марию Бутину задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». В марте 2019 года ее признали виновной в незаконной работе иностранным агентом и приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Учитывая время, проведенное в заключении во время следствия, россиянка была освобождена из тюрьмы в штате Флорида 25 октября.
О ее возвращении — в публикации “Ъ” «Русские не сдаются».
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