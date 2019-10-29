Пентагон пообещал сохранить контроль над нефтяными полями в Сирии

Американские военные намерены сохранить в Сирии контроль над нефтяными полями компании Conoco в провинции Дейр-эз-Зор, заявил на брифинге председатель Комитета начальников штабов ВС генерал Марк Милли. Также военным поручено сохранить контроль над базой Эт-Танф.

ВС будут охранять нефтяные поля от боевиков «Исламского государства» (запрещено в России). «Мы все еще привержены ведению кампании борьбы с ИГ. Мы не хотим ее возрождения и получения ею прибылей за счет этого (средств от продажи нефти.— “Ъ”)»,— заявил генерал (цитата по ТАСС).

Ранее США объявили о ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Он руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 году. Как рассказывал президент Дональд Трамп, главаря ИГ обнаружили и убили в сирийской провинции Идлиб.

Подробнее о ликвидации — в публикации “Ъ” «Тупик в конце тоннеля».