Чемпионат пилотов

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 363 очка. 2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 289. 3. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 236. 4. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 230. 5. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 220. 6. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 77. 7. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 76. 8. Александр Элбон (Таиланд, Red Bull) — 74. 9. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 43. 10. Дэниел Риккардо (Австралия, Renault) — 38… 13. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 34.
Кубок конструкторов
1. Mercedes — 652 очка. 2. Ferrari — 466. 3. Red Bull — 341. 4. McLaren — 111. 5. Renault — 73. 6. Toro Rosso — 64. 7. Racing Point — 64. 8. Alfa Romeo — 35. 9. Haas — 28. 10. Williams — 1.
Mercedes гарантировал себе победу в Кубке конструкторов.
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