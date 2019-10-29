Дмитрий Гудков пожаловался в ЕСПЧ на закон о неуважении к власти

Лидер Партии перемен Дмитрий Гудков направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на закон о неуважении к власти, принятый в России весной 2019 года. Оппозиционер считает, что закон лишает гражданина возможности прогнозирования правомерности своего правового поведения, в результате чего гражданин вынужден отказываться от реализации своего конституционного права на свободу слова, чтобы не быть привлеченным к административной ответственности.

Закон о неуважении к власти вступил в силу в марте этого года. Из него следует, что распространение информации, «выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ», влечет административный штраф от 30 тыс. до 100 тыс. руб., а в случае повторных нарушений — штраф до 300 тыс. руб. или арест на срок до 15 суток. В случае обнаружения в интернете такой информации генпрокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием об удалении или блокировке ресурса. Затем Роскомнадзор направляет провайдеру требование принять меры, после чего провайдер информирует владельца сайта, у которого с этого момента есть сутки на удаление. В случае отказа или бездействия владельца ресурса провайдер обязан ограничить к нему доступ в течение суток. Разблокировка возможна после удаления оскорбительной информации.

Елена Рожкова