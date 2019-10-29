Увиденные и оскорбленные

В понедельник на официальном портале Иркутской области было опубликовано сообщение, согласно которому аппарат губернатора и правительства Иркутской области обратился в прокуратуру с жалобой на интернет-издание babr24.com. Власти области считают, что портал распространяет информацию, которая оскорбляет «действующую федеральную власть, правоохранительные органы Иркутской области и Российской Федерации». В правительстве области также заявляют, что сайт распространяет материалы, выражающие «явное неуважение» к президенту РФ, руководству правоохранительных органов Иркутской области, депутатам Госдумы РФ и губернатору Иркутской области, что может «привести к дестабилизации обстановки в регионе».

Также в понедельник портал «Тайга-инфо» сообщил, что гендиректор новосибирского АО «Союз» Олег Медведко потребовал удалить из их публикации фото, на котором он запечатлен вместе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, министром здравоохранения Вероникой Скворцовой и сенатором Владимиром Городецким. Он посчитал публикацию фото порочащей его честь и достоинство.

Ксения Миронова