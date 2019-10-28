Экс-спикер армянского парламента обвинен в узурпации времени

В Армении предъявили обвинения еще одному представителю прежней власти — экс-спикеру Аре Баблояну. Его преступление, по мнению следователей, заключается в том, что он задним числом подписал заявление об отставке бывшего главы Конституционного суда страны, тем самым ускоряя назначение нового — Грайра Товмасяна. Эта махинация якобы позволила назначить господина Товмасяна не на шесть лет, а практически бессрочно. Однако если прежним властям такой шаг был выгоден, то для нового правительства глава Конституционного суда — едва ли не единственный нелояльный глава важного государственного ведомства.

Первая статья, которую предъявили Аре Баблояну, совпадает с той, по которой уже судят нескольких представителей старой элиты Армении — «Узурпация власти». По ней, в частности, судят экс-президента страны Роберта Кочаряна. Вторая статья применяется несколько реже — «Служебный подлог». Однако, несмотря на схожесть обвинений, дело экс-спикера Баблояна практически не связано с делом господина Кочаряна.

По мнению стороны обвинения, «узурпация власти» заключалась в том, что Ара Баблоян датировал один из документов задним числом — 1 марта вместо 5 марта 2018 года. Речь идет о заявлении об отставке бывшего председателя Конституционного суда (КС) Армении — Гагика Арутюняна. Изменить даты господину Баблояну якобы было нужно для того, чтобы поскорее назначить нового председателя Конституционного суда — Грайра Товмасяна. Если бы он был назначен позже, на него распространилось бы действие новой конституции, ограничивающей срок полномочий главы КС до шести лет, а возможная махинация позволила назначить его еще по старым законам, где глава КС остается в должности до 70 лет.

При этом буквально через месяц после этого произошла «бархатная революция», и Грайр Товмасян стал одной из самых неудобных фигур для нового премьера Армении — Никола Пашиняна. Придя к власти, господин Пашинян заменил все правительство, провел досрочные парламентские выборы, однако правового механизма для отставки председателя КС Товмасяна у него нет. Между тем господин Товмасян своими действиями доказывает, что остается верен старым властям страны. Например, именно он признал антиконституционной статью, по которой был арестован Роберт Кочарян (что, впрочем, не помогло ему выйти из-под стражи). Поэтому единственная возможность снять господина Товмасяна с должности — это доказать, что он был назначен на нее незаконно.

Впрочем, все собеседники “Ъ”, связанные с делом, отказывались комментировать возможную политическую составляющую. «Обвинение предъявляется, если есть достаточная совокупность доказательств»,— заявила пресс-секретарь Специальной следственной службы (ССС) Марина Оганджанян. Отказался ответить на этот вопрос и адвокат обвиняемого Арам Вардеванян, пояснив, что это предположение «выходит за рамки правого поля». «А насчет правового я могу сказать, что обвинение считаю необоснованным. Я хочу четко зафиксировать, что вопрос функциональной неприкосновенности спикера парламента вообще не был рассмотрен. Функциональная неприкосновенность действует и во время исполнения обязанностей спикера парламента, и после»,— заявил он “Ъ”.

Сам Ара Баблоян, выйдя из здания ССС, заявил журналистам, что считает выдвинутые против себя обвинения незаконными. «Все мои действия были в рамках конституции и законов. Никаких предварительных договоренностей не было»,— сказал он. Господин Баблоян, также отметил, что после ухода с должности он вернулся к прежней работе — детского хирурга. «Я останусь в этой стране, я никуда из страны не уеду. Я буду до конца бороться, чтобы доказать, что невиновен и никаких незаконных действий не совершал»,— подчеркнул он.

Айк Халатян, Ереван; Кирилл Кривошеев