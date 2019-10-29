Стабильный рынок подрастил накопления

Расширенный портфель ВЭБ.РФ, через который инвестируются средства «молчунов», проиграл по итогам трех кварталов 2019 года как частным управляющим компаниям, так и негосударственным пенсионным фондам. Большую долю в портфелях частных управляющих компаний занимают рискованные инструменты — корпоративные облигации и акции. Их использование на растущем рынке более выигрышно, чем пассивная стратегия ВЭБа.

Средневзвешенная доходность от инвестирования пенсионных накоплений 21 частной УК за девять месяцев 2019 года составила 13,9% годовых, свидетельствуют данные Пенсионного фонда России (ПФР). Это значительно выше результатов государственной управляющей компании (ГУК) ВЭБ, доходность по расширенному портфелю (1,8 трлн руб.) которой составила 8,4% годовых. Более высокий результат, 11,6% годовых, ВЭБ показал по портфелю государственных ценных бумаг (ГЦБ, 31,1 млрд руб.), однако он также ниже показателей частных управляющих.

Частные и государственная управляющие компании управляют средствами тех граждан, которые решили остаться в ПФР. Таких застрахованных лиц насчитывается 39,4 млн чел., из которых более 99% либо «молчуны», средства которых находятся в расширенном портфеле, либо граждане, выбравшие один из портфелей ВЭБа. Частные УК управляют средствами 300 тыс. застрахованных лиц. В НПФ копят на пенсию 37,4 млн чел. По расчетам “Ъ”, средневзвешенная доходность, которую заработали по итогам девяти месяцев для них частные фонды, составила около 10% годовых (см. “Ъ” от 14 октября).

Крупнейшими частными управляющими средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, оставшихся в ПФР, являются «Сбербанк Управление активами» (9,2 млрд руб.), «ВТБ Капитал Пенсионный резерв» (6,9 млрд руб.) и УК «Уралсиб» (5 млрд руб.), которые за отчетный период показали доходность 15%, 11,6% и 19,1% годовых соответственно. «Уралсиб» показал лучший результат, а второе место заняла «Атон-Менеджмент» (0,8 млрд руб.), заработавшая 17,7% годовых. Даже показавшие худшие результаты частные УК (минимум 9,5% годовых) переиграли расширенный портфель ВЭБа, пять из них показали результаты хуже портфеля государственных ценных бумаг ВЭБа.

Такие результаты объясняются более рискованными вложениями частных УК. В их агрегированном инвестиционном портфеле на конец третьего квартала преобладали корпоративные облигации — 56,1%. В госдолг было вложено 24,3%, в бумаги субъектов федерации 11,7% и только 4% в акции. Вместе с тем компании, показавшие наибольшую доходность, вложили в акции и больше всего средств: УК «Уралсиб» — более 9%, «Атон-Менеджмент» — свыше 7%. «Наша стратегия предполагала снижение рыночных ставок в 2019 году, поэтому дюрация портфеля поддерживалась на высоком уровне. Дополнительный доход был получен от инвестиций на рынке акций»,— отметила гендиректор «Регион Эссет Менеджмент» Екатерина Зайцева (0,17 млрд руб., 17,1% годовых, почти 10% вложено в акции).

В расширенном портфеле ВЭБа преобладают облигации госдолга (36,4%), корпоративные бонды (33,6%), а также депозиты (26,8%), в портфеле ГЦБ — корпоративные облигации (40,9%), а также бумаги госдолга (34,6%). Вкладывать пенсионные накопления в акции госкорпорация не имеет права. В ВЭБе отмечают, что «УК имеют право оценивать по амортизированной стоимости госбумаги, выпущенные для институциональных инвесторов, и долгосрочные облигации с высоким рейтингом», и предполагают, что в портфелях частных УК таких бумаг «нет, либо они составляют незначительную долю». В этой связи «практически все активы портфелей частных УК оцениваются по справедливой стоимости и обладают очень высокой волатильностью».

«В стабильные периоды проактивное управление портфелями, в котором сильны компетенции именно частных УК, конечно, может приносить гораздо большую доходность клиентам, чем пассивные стратегии (характерна для ГУК.— “Ъ”)»,— говорит руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева. «На фоне снижения ключевой ставки ЦБ с большой долей вероятности, чтобы показать высокую доходность, частные УК будут реализовывать более агрессивную стратегию, наращивая покупки акций»,— полагает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Это, по его словам, делает частные УК более подверженными различным рискам как с точки зрения корпоративных ситуаций, так и политических и макроэкономических.

Илья Усов