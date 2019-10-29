Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров стал обладателем престижной премии ВАО АЭС

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров удостоен престижной премии «За выдающие достижения в атомной энергетике» от Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС)*.

Вручение награды состоялось 22 октября на заключительном заседании Генеральной Ассамблеи Всемирной ассоциации в Лондоне, где собрались руководители организаций, эксплуатирующих АЭС со всего мира.

Владимир Поваров удостоен награды ВАО АЭС за значительный вклад в повышение эксплуатационной безопасности и успехи в деле устойчивого развития атомной генерации. Члены ВАО отметили руководящую роль директора Нововоронежской АЭС на всех этапах жизненного цикла энергоблоков, начиная от строительства и пуска, эксплуатации, модернизации с продлением срока службы до окончательного останова и вывода из эксплуатации. Особо выделен вклад директора в безопасное строительство и пуск новых энергоблоков поколения «3+» с ректорами ВВЭР-1200.

Эта почетная награда была учреждена в 2002 году в знак признания достижений работников отрасли, внесших исключительный вклад в работу Всемирной ассоциации операторов АЭС или продемонстрировавших высочайший уровень качества руководства предприятиями атомной энергетики.

Кандидаты на получение награды определяются в результате тщательной процедуры выдвижения и отбора кандидатов. Награды вручаются на каждой Генеральной Ассамблее ВАО АЭС, проходящей раз в два года. В 2019 году награды ВАО АЭС за заслуги в атомной энергетике получили девять атомщиков со всего мира.

* Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), объединяет всех операторов АЭС мира. Она способствует обмену опытом эксплуатации, чтобы ее члены могли работать совместно для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности при эксплуатации своих АЭС. В рамках ВАО АЭС все организации, эксплуатирующие АЭС, могут общаться и обмениваться информацией друг с другом в уникальной атмосфере сотрудничества и открытости.

Членство в ВАО АЭС осуществляется через региональные центры, расположенные в Атланте, Москве, Париже и Токио, и зависит от географического положения или типа реакторной установки. Координационный центр в Лондоне оказывает поддержку работе всемирного Совета Управляющих ВАО АЭС.

Московский центр ВАО объединяет 37 эксплуатирующих организаций Армении, Болгарии, Венгрии, Ирана, Казахстана, Литвы, Польши, России, Словакии, Украины, Финляндии, Чехии, Индии и Китая, где действуют 67 энергоблоков.

