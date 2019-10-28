Космическая компания Virgin Galactic стала публичной

Сегодня, 28 октября, на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) началась торговля акциями космической компании британского предпринимателя Ричарда Брэнсона Virgin Galactic. Тем самым она стала первой публичной коммерческой космической компанией. Стоимость акций при открытии торгов составила $12,01, позже она выросла на 9%, до $12,93. Акции Virgin Galactic торгуются на бирже под тикером SPCE.

О намерении Virgin Galactic стать публичной компанией стало известно еще в июле. При этом Virgin Galactic обошла стандартные процедуры проведения IPO, объединившись с уже торгующейся на бирже компанией Social Capital Hedosophia Holdings. Это специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям, созданная в 2017 году бывшим топ-менеджером Facebook Чаматом Палихапитией, Social Capital Hedosophia Holdings вложила в Virgin Galactic $800 млн в обмен на 49-процентную долю в компании. Оставшимся 51% акций Virgin Galactic по-прежнему владеет господин Брэнсон.

Стоимость Virgin Galactic теперь оценивается в $2,3 млрд. Компания была создана в 2004 году, она занимается туристическими суборбитальными полетами и запуском искусственных спутников. Компания планирует провести первые туристические полеты уже в 2020 году и выйти на прибыль в 2021 году. Такие полеты забронировали около 600 человек, каждый из которых готов заплатить за это $250 тыс.

Яна Рождественская