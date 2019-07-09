Virgin Galactic запускает рейс на NYSE

Компания британского предпринимателя Ричарда Брэнсона Virgin Galactic, готовящая туристические суборбитальные космические полеты и запускающая искусственные спутники, намерена стать публичной. Как стало известно из осведомленных источников изданию The Wall Street Journal (WSJ), специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям (SPAC) Social Capital Hedosophia Holdings, котирующаяся на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE), намерена приобрести в Virgin Galactic 49-процентную долю.

Сделка, о которой может быть официально объявлено уже во вторник, сделает Virgin Galactic первой публичной компанией из числа тех, что работают в сфере запуска космических аппаратов с человеком на борту. Как отметили осведомленные источники WSJ, Social Capital Hedosophia Holdings планирует вложить в Virgin Galactic $800 млн в обмен на 49-процентную долю.

Специализированную компанию по целевым слияниям и поглощениям Social Capital Hedosophia Holdings создал в 2017 году венчурный инвестор Чамат Палихапития, до этого входивший в руководство Facebook. Акции компании торгуются на NYSE. Как и все SPAC, Social Capital Hedosophia Holdings создавалась с целью приобретения какой-либо существующей частной компании, и объектом ее интереса стала Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Переговоры о потенциальной сделке велись большую часть этого года. При этом сумма $800 млн включает $100 млн, принадлежащие лично Чамату Палихапитии.

Virgin Galactic, созданная в 2004 году, входит в Virgin Group британского предпринимателя Ричарда Брэнсона и занимается туристическими суборбитальными полетами и запуском искусственных спутников. На данный момент места в летательных аппаратах компании забронировали около 600 человек, заплатившие по $250 тыс. за возможность совершить шестиминутный полет и побывать на орбите. В декабре 2018 года компания осуществила успешный суборбитальный полет, в ходе которого летательный аппарат Unity достиг высоты 82,7 км над поверхностью Земли. В феврале аппарат Unity впервые отправился в космос с тремя людьми на борту — двумя пилотами и одним пассажиром — и сумел подняться на высоту почти 90 км.

В Virgin Galactic ожидают, что вырученных от сделки с Social Capital Hedosophia Holdings средств хватит на поддержку работы компании до того момента, когда она начнет получать прибыль от коммерческих космических запусков.

До сих пор в Virgin Galactic вкладывал средства преимущественно сам Ричард Брэнсон, и его инвестиции оцениваются в $1 млрд. Достигнутая в 2017 году договоренность с саудовскими инвесторами о вложении $1 млрд в Virgin Galactic была расторгнута Ричардом Брэнсоном в 2018 году после убийства в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашокджи, в организации которого подозревают власти Саудовской Аравии.

Алена Миклашевская