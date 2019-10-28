Замначальника Куйбышевской железной дороги заподозрили в получении взятки

Заместитель начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрий Атякин и еще два человека, чьи имена не раскрываются, заподозрены в получении взятки в размере 1,2 млн руб. (ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России (СКР).

Следователи настаивают на том что все трое придумали схему, как получить деньги от транспортной компании за беспрепятственную перевозку продукции по подъездным железнодорожным путям одного из предприятий региона.

По версии СКР, подозреваемые угрожали расторжением договора о поставках продукции, если коммерсант откажется давать взятку.