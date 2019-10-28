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Фото: Lamborghini

Lamborghini показала гоночный вариант кроссовера Urus

Компания Lamborghini представила модель Urus ST-X — гоночную версию серийного кроссовера Urus для нового монокубка.

Автомобиль сохранил стандартные 650-сильный твин-турбо 4-литровый V8 с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом, но электронные системы были перенастроены под гоночную эксплуатацию модели. Машина получила карбоновый капот, антикрыло и спортивную выхлопную систему.

Кроссовер оснащен омологированными Международной автофедерацией FIA каркасом безопасности и топливным баком, а также встроенной системой пожаротушения. Гоночный Urus ST-X отличается новой ливреей в фирменным цветах гоночного подразделения Lamborghini Squadra Corse.

Первая гонка с участием Lamborghini Urus ST-X состоится в 2020 году в Мизано. В заезде примут участие чемпионы четырех классов монокубка Lamborghini Super Trofeo, а также VIP-гости из мира авто- и мотогонок.

Напомним, премьера концепт-кара Lamborghini Urus ST-X состоялась в ноябре 2018 года.

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