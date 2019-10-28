Требования «Центр-инвеста» на 1,3 млрд рублей включены в реестр требований кредиторов «Мишкино»

Ростовский арбитражный суд удовлетворил заявление банка «Центр-инвест» о включении его требований на 1,34 млрд руб. в реестр требований ООО «Кондитерская фабрика «Мишкино» (информация об этом есть в картотеке суда). Задолженность предприятия перед банком включена в третью очередь реестра.

Ранее “Ъ-Юг” сообщал, что банк «Центр-инвест» в рамках дела о банкротстве «Мишкино» заявил требование о включении в реестр кредиторов задолженности по двум кредитам на общую сумму 2,1 млрд руб. В октябре арбитражный суд удовлетворил заявление «Центр-инвеста» о взыскании 719 млн руб. с фирмы «РК-групп, которая поручалась за «Мишкино» по выданному банком кредиту.

Кондитерская фабрика «Мишкино» была построена в поселке Александровка Аксайского района. С 2013 года предприятие выпускает восточные сладости — халву, щербет, козинаки, арахис в сахаре, конфеты и пр. под брендами «Мишкино счастье» и «Медвеган». По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году предприятие получило 944,4 млн руб. выручки, чистый убыток составил 373,8 млн руб.

Иск о банкротстве предприятия, поданный одним из его поставщиков, был принят к производству в марте 2019 года. В мае в компании арбитраж ввел процедуру наблюдения.

Вадим Водолазов