Белоруссия планирует провести совместную с Россией разведку из-за учений НАТО

Белоруссия и Россия намерены проводить совместную разведку в связи с запланированными на весну 2020 года учениями НАТО Defender Europe («Защитник Европы»), заявил глава белорусского Минобороны Андрей Равков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также пообещал принять меры из-за размещения танков США в Литве. При этом он отметил, что Белоруссия — «миролюбивое государство» и не должна «бряцать оружием».

Сегодня, 28 октября, господин Лукашенко заслушал доклад о военно-политической обстановке в стране. В совещании помимо министра обороны участвовали госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась и начальник Главного разведуправления—замначальника Генштаба ВС Павел Тихонов. По итогам встречи глава Минобороны рассказал журналистам, что Белоруссия, в частности, увеличит численность сухопутного контингента на литовском направлении.

Помимо этого, в 2020 году Минск и Москва намерены изменить план применения региональной группировки войск «с учетом складывающейся обстановки». «Эти меры абсолютно адекватны тем мероприятиям, которые проводятся на соседней территории. Они позволят нам реагировать и держать на постоянном контроле эту ситуацию и обстановку»,— добавил господин Равков, которого цитирует белорусское агентство БелТА.

Александр Лукашенко ранее уже выражал обеспокоенность в связи с проведением учений НАТО. Запланированные на весну учения альянса он назвал «непонятными» и заявил, что планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путины, как двум странам «обезопасить себя».

Напомним, в учениях «Защитник Европы-2020» планируется задействовать около 20 тыс. американских военнослужащих и 8 тыс. военных из европейских стран. Крупнейшие за 25 лет военные маневры США и НАТО примет Грузия.