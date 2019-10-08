Грузия примет крупнейшие за 25 лет военные маневры США и НАТО

По сообщению газеты The New York Times (NYT), в будущем году сразу в нескольких европейских странах пройдут крупнейшие за последние четверть века военные учения США и НАТО «Защитник Европы-2020». По сведениям издания, одной из стран, где состоятся военные маневры, наряду с Германией, Польшей, Латвией, Литвой и Эстонией будет Грузия, не входящая в состав Североатлантического альянса.

В Европейском командовании армии США целью учений называют «повышение военной готовности для сдерживания потенциальных противников».

В учениях «Защитник Европы-2020» планируется задействовать около 20 тыс. американских военнослужащих и 8 тыс. военных из европейских стран. Минобороны Грузии уже подтвердило готовность принять эти учения, а также направить для участия в них грузинские подразделения.

В последний раз у Грузии был шанс поучаствовать в крупных маневрах стран НАТО в июне 2016 года, когда в Польше состоялись учения Anakonda-2016. Из Грузии для участия в них отправлялся батальон «Чарли», подготовленный с помощью американских инструкторов. Однако в последний момент министр обороны Грузии Тинатин Хидашели сообщила, что грузинские военные на маневры не поедут, поскольку у трех военнослужащих батальона обнаружена краснуха. Правда, госпожа Хидашели тогда не ответила на вопрос, почему взамен в Польшу не отправился другой батальон, также подготовленный по американской военной программе, в котором краснухи не было.

О перспективах вступления Грузии в Североатлантический альянс читайте в публикации “Ъ” «Грузию предложено не допускать до коллективной обороны НАТО».

Георгий Двали, Тбилиси