Митинг против «беспредела угольщиков» в Кузбассе собрал около 150 человек

Жители Киселевска в Кемеровской области провели митинг против «беспредела угольщиков» и «произвола властей». Как сообщила местным СМИ организатор акции и редактор сетевого издания «Новости Киселевска» Наталья Зубкова, акция протеста прошла в гайд-парке и собрала около 150 человек. К жителям города примкнули представители кемеровского штаба оппозиционера Алексея Навального и активисты, ведущие борьбу с угольными разрезами в Новокузнецком районе.

Митингующие держали плакаты: «Угольщикам — бабло, людям — болезни и нищета», «Требуем вернуть недра России и российскому народу», «Промолчим сейчас — пожалеем завтра», «Зоокузбасс — это место силы и экспериментов» и др. В резолюцию по итогам митинга более десяти пунктов, в их числе — изменение региональной программы развития угольной промышленности до 2035 года в сторону уменьшения добычи угля с последующим отказом от добычи угля открытым способом, запрет перевода земель сельхозназначения угольщикам, проведение Роспотребнадзором экспертизы состояния окружающей среды в Киселевске, изменение политики управления Кемеровской областью губернатором Сергеем Цивилевым и отставка главы Киселевска Максима Шкарабейникова.

Напомним, в июне около двух десятков жителей Киселевска попросили предоставить им статус беженцев в Канаде из-за экологического бедствия в городе, действий угольщиков и подземных пожаров. Они записали видеообращение к премьер-министру североамериканской страны Джастину Трюдо и генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу. Позднее власти Канады заявили, что статус беженцев жители Киселевска смогут получить в случае, если покинут Россию.

Подробности — в материале “Ъ” «Жители Кузбасса готовы сбежать от экологической обстановки в Канаду»

Юрий Зуев