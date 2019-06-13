Власти Канады: Жители Кузбасса смогут стать беженцами только после отъезда из России

Канада сможет помочь жителям Киселевска (Кемеровская область), попросившим убежища у премьер-министра страны Джастина Трюдо из-за экологических проблем в их городе, только после того, как они покинут Россию. Об этом сообщил кузбасский активист Максим Учватов, ссылаясь на ответ канадских властей на обращение жителей Кузбасса .

Канадские власти в своем ответе указали, что для рассмотрения вопроса о получении статуса беженца жители Киселевска должны находиться за пределами своей страны и не иметь желания туда вернуться из-за обоснованного страха преследования по политическим убеждениям, расовым, религиозным, национальным признакам, по причине принадлежности к определенной социальной группе. При этом решение о предоставлении статуса беженца людям, затронутым изменением климата, принимается на индивидуальной основе.

На прошлой неделе жители Киселевска записали видеообращение к Джастину Трюдо и генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу. Они рассказали о тяжелой экологической ситуации в их городе и попросили убежища в Канаде. Поле этого губернатор Кузбасса поручил главе города Максиму Шкарабейникову, своим заместителям встретиться с жителями Киселевска и найти оптимальное решение для их проблем.

Нина Обелюнас