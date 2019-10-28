ВЦИОМ: 61% россиян не видят угрозы нападения других стран

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 31% россиян допускают существование угрозы военного нападения на Россию. 61% опрошенных с ними не согласны. В топ-3 стран, от которых может исходить угроза, респонденты включили США (53%), Украину (26%) и Китай (7%).

В тройку стран, с которыми у России дружественные отношения, вошли Китай (45%), Белоруссия (30%) и Казахстан (21%). Выросла доля респондентов, считающих дружескими отношения с Францией (10%) и Германией (9%), при этом меньше россиян стали называть дружественной Сирию (13%).

Как выяснил ВЦИОМ, самыми напряженными россияне называли отношения между РФ и США (67%). Также в число недружелюбных стран, по мнению участников опроса, вошли Украина (53%) и Великобритания (25%).

Опрос проводился 22 августа методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Июльский опрос ВЦИОМа показал, что большинство россиян (85%) уверены в важности дружбы с Украиной. При этом более половины респондентов (61%) считают, что за последний год обстановка между двумя странами «не становится ни лучше, ни хуже и практически не меняется».