Суд арестовал студента, подозреваемого в подготовке массового убийства

Зарайский городской суд Подмосковья арестовал студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа Бориса Банина, подозреваемого в подготовке нападения на сокурсников и учителей. Юноша пробудет под стражей до 23 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе Мособлсуда.

18-летний Борис Банин был задержан в конце прошлой недели. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (подготовка к убийству двух и более лиц). По данным следствия, во время обучения в техникуме у студента не сложились отношения с некоторыми из сокурсников и преподавателей.

Подробнее о планах студента и его аресте читайте в публикации “Ъ”.